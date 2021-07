O 'bom gigante' Neemias Queta tinha, menino do Vale da Amoreira, o sonho de jogar da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) e, aos 22 anos, a realidade está aí, o presente são os Sacramento Kings.Dias antes deste feito histórico para o jovem e para Portugal, Neemias Queta foi eternizado num mural de um prédio no Vale da Amoreira, na Moita. O projeto da autoria do Pedro Pinha, foi realizado em parceria com o Município da Moita.