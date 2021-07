Patrícia Mamona "focada em saltar muito" nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020

"Estou focada em saltar muito. É a oportunidade de bater o recorde nacional." Foi assim que Patrícia Mamona abordou a qualificação para a final do triplo salto (domingo, 12h15), depois de ter necessitado de apenas um ensaio para conseguir o apuramento para a prova das medalhas (14,54 metros).A saltadora portuguesa, de 32 anos, cumpriu com sucesso os 14,40, marca que garantia o apuramento direto. Bastou um pulo para atingir o objetivo. "Estou muito feliz. Esta qualificação foi fruto de alguma experiência. Se há uma coisa que me deixa nervosa são as qualificações, porque temos tendência a querer estar nas duas primeiras, mas quando a marca de qualificação é 14,40 e sabes que tens aquilo nos pés, é uma questão de saltar muito", explicou.