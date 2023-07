A seleção portuguesa apurou-se para a final do Europeu de hóquei em patins após vencer, por 5-2, a congénere francesa, esta sexta-feira, na Catalunha.Os golos portugueses foram apontados por Telmo Pinto, Rafa, João Souto, Gonçalo Alves (2). Pela França marcaram dois atletas que atuam em Portugal: Rémi Herman (Riba D'Ave) e Carlo Di Benedetto (FC Porto).O jogo do título será disputado este sábado, às 20h45, contra o vencedor do embate entre Espanha e Itália.