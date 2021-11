Portugal goleia Alemanha no arranque do Europeu de hóquei em patins

A seleção nacional goleou esta segunda-feira por 10-0 a Alemanha no arranque do Campeonato da Europa de Hóquei em Patins, que se disputa em Paredes.A primeira parte terminou com Portugal a vencer por 3-0, com Telmo Pinto, Gonçalo Alves e Jorge Silva a fecharem o marcador do primeiro tempo.O resultado tomou dimensões de goleada na segunda parte. Gonçalo Alves marcou mias um, tal como Jorge Silva e Telmo Pinto. Os jogadores Henrique Magalhães, João Rodrigues, Rafa e Diogo Rafael marcaram os restantes golos.O próximo jogo da seleção está marcado para as 21h45 de terça-feira frente à França.