A 121ª medalha em competições internacionais já cá canta e é de ouro! Fernando Pimenta sagrou-se este domingo campeão da Europa em K1 5000 metros, nos Europeus Multidesportos a decorrer em Munique (Alemanha), alcançando, assim, a terceira medalha neste campeonato.



Depois do bronze na sexta-feira na prova de K1 500 metros e da prata em K1 1000 metros conquistada no sábado, o canoísta português fechou a sua participação na prova com chave de ouro.









