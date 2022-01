Joaquim Rodrigues Jr., motard português que já ganhou uma etapa na presente edição do Dakar, terminou a tirada deste domingo (a 7ª da competição) no sexto lugar. Mais um bom desempenho do piloto da Hero, que ascendeu ao 16º lugar da classificação geral, a 53m45s do novo líder, o francês Adrien van Beveren (Yamaha), que desalojou o britânico Sam Sunderland (GasGas). A etapa de motos foi ganha pelo chileno José Ignacio Cornejo (Honda).









Na geral, o segundo melhor português é António Maio (Yamaha), no 25º lugar. Rui Gonçalves (Sherco) é 30º.

Nos automóveis, o vencedor da etapa deste domingo (entre Riade e Al Dawadimi, 701 km, dos quais 401 cronometrados) foi o francês Sébastien Loeb (BRX), à frente ao qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), a 5h26m, e do espanhol Carlos Sainz (Audi), a 7m43s.









Leia também Al-Attiyah e Sanders dão show no rali Dakar Na classificação geral dos automóveis, Al-Attiyah tem agora 44m59s de avanço sobre Loeb e 53m31s sobre o saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota), que baixou ao terceiro lugar.

A 8ª etapa da prova realiza-se esta segunda-feira, entre Al Dawadimi e Wadi Ad Dawasir (830 quilómetros, dos quais 395 são cronometrados).