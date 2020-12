Rússia fora dos Jogos Olímpicos de 2021 e do Mundial de Futebol de 2022 devido a doping

É oficial: a Rússia ficará de fora das maiores competições desportivas internacionais nos próximos dois anos, após o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), na Suíça, não ter dado razão ao recurso apresentado pelos oficiais russos e mantido as sanções ao país por uso de doping em eventos desportivos.



A decisão, que também proíbe a participação da Rússia nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022, é metade da sanção proposta pela Agência Mundial Antidopagem (AMA), que tinha pedido quatro anos de suspensão.

O TAD, localizado em Lausanne, na Suíça, reduziu no entanto a proibição de participação da Rússia em competições desportivas internacionais de quatro para dois anos. Isto significa que os atletas russos não poderão estar presentes nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, nem na Taça do Mundo de Futebol, no Qatar, em 2022.

Os oficiais do governo russo ou quaisquer representantes não poderão sequer assistir ao vivo a estes eventos e o país também não poderá receber quaisquer competições internacionais desportivas.

O comunicado do TAS não esclarece se a possibilidade de competir sob bandeira neutra se estende aos desportos coletivos. A Rússia está qualificada para o a fase final Campeonato da Europa de futebol de 2020, que também foi adiado para 2021 devido à pandemia.

Os três árbitros nomeados pelo TAS para analisar o caso reconheceram que as consequências do escândalo de doping, com a manipulação de resultados de análises em larga escala, "não são tão grandes" quanto a AMA pretendia.

Para justificar a dimensão da sanção, os árbitros dos TAS explicaram ter tido em consideração "questões de proporcionalidade" e evocaram a necessidade de promover uma "mudança cultural", encorajando a próxima geração de atletas russos a participar num desporto limpo.