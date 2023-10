Simone Biles reconquista título mundial de ginástica. Filipa Martins melhora seis lugares

A norte-americana Simone Biles está de regresso ao mais alto nível, após uma pausa de dois anos, e conquistou hoje em Antuérpia a 21.ª medalha de ouro da carreira em Mundiais, triunfando no concurso completo.

A portuguesa Filipa Martins foi uma das atletas que competiu na final individual 'All Around', terminando na 21.ª posição, uma melhoria de seis lugares face à qualificação, quando assegurou um lugar nos Jogos Olímpicos Paris2024.

A 'rainha' Biles, já campeã por equipas na quarta-feira, ainda pode alargar, em Antuérpia, o seu enorme palmarés, em quatro finais por aparelhos.

Com um total de 58,399 pontos, num concurso sempre com os mais elevados padrões, Biles destronou a brasileira Rebeca Andrade, agora segunda com 56,766. O bronze foi para a segunda norte-americana, Shilese Jones, que totalizou 56,332.



Biles foi a melhor em três dos quatro aparelhos, falhando o pleno nas paralelas assimétricas, onde a melhor foi a argelina Kayla Nemour e Biles apenas sexta.

Depois da crise de há dois anos, que a levou a prescindir de competir em plenos Jogos Olímpicos, Biles está de novo ao seu melhor e nas qualificações inovou com um salto inédito, que terá o seu nome.

Filipa Martins somou hoje 51,598 pontos e termina a sua prestação no Mundial, já que não conseguiu a passagem à final de paralelas assimétricas, como aconteceu há dois anos.

Foi nas paralelas assimétricas que conseguiu o seu melhor, sendo 12.ª. No solo foi 15.ª e na trave e salto 21.ª.