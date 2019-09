O surfista português Frederico Morais conquistou este sábado uma vaga histórica nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.Frederico Morais assegurou 'virtualmente' a melhor classificação europeia nos ISA World Surfing Games que ainda estão a decorrer em Miyazaki, no Japão.Portugal e França são, até ao momento, as únicas nações qualificadas.O número de modalidades representadas por Portugal em Tóquio no verão de 2020 passa assim para oito.