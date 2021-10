Tom Brady dá chapéu a 'super-fã' de 9 anos que sobreviveu a um cancro no cérebro

Tom Brady, o quarterback da equipa de futebol americano 'Buccaneers' deixou um menino de nove anos a chorar de alegria depois de lhe entregar um chapéu durante o jogo de domingo contra o Chicago Bears.



O menino Noah conseguiu chamar a atenção do jogador porque segurava um cartaz que dizia "Tom Brady ajudou-me a superar um cancro no cérebro".





Em vídeo partilhado na rede social Twitter, é possível ver Brady a caminhar até às bancadas e a entregar ao rapaz um chapéu comercializado pela NFL, a Liga Profissional de Futebol Americano, para promover uma campanha de consciencialização sobre o cancro.

Play of the Game: Not Tom Brady's No. 600.



How about this moment when he handed a hat to a little boy who held up a sign that read "Tom Brady helped me beat brain cancer"



This was better than any TD Brady has EVER throw @BN9 @SpecSports360



credit: Matt Infante pic.twitter.com/G9su6BWMHo