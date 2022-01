A lenda da NFL, Tom Brady, vai terminar a carreira no futebol americano, avança a imprensar norte-americana. O recordista coloca o ponto final numa carreira que é considerada a melhor da história da modalidade.



Tom Brady perdeu no duelo com os Los Angeles Rams, na última partida dos playoffs. Aos 44 anos, Brady é o jogar com mais títulos da história da NFL, com sete Super Bowls no currículo.

