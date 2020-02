Tributo a Kobe Bryant durante o Super Bowl gera revolta

Kobe Bryant e a filha Gianna não foram esquecidos na festa do futebol americano. O estádio e as equipas juntaram-se para fazer um momento de silêncio mas a homenagem ficou reduzida a poucos segundos no Super Bowl.

Depois de algumas palavras em homenagem a todos aqueles que iam no helicóptero, houve apenas segundos de silêncio. O momento gerou alguma confusão e o minuto de silêncio acabou por ser substituído por palmas de todos os que lá estavam.



Antes do início do jogo, as equipas do Kansas City Chiefs e do San Francisco 49ers, também em homenagem, perfilaram-se em campo na linha das 24 jardas, em referência ao número do ex-jogador dos LA Lakers.

Num dos grandes ecrãs podia ver-se a imagem de Kobe com a filha e, ao lado, os nomes das outras vítimas que morreram no acidente trágico de helicóptero no dia 26 de janeiro.