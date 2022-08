A 83ª edição da Volta a Portugal em bicicleta começa esta quinta-feira em Lisboa e termina em Vila Nova de Gaia, no dia 15. O maior evento do ciclismo nacional realiza-se numa altura em que a modalidade está sob forte suspeita de uso de substâncias proibidas e em que decorre a ‘Operação Prova Limpa’ que já levou à suspensão da W52-FC Porto, a equipa que dominou a prova na última década, e à realização de buscas a casa de atletas que estavam escalados para participar na corrida.









Com a ausência dos ciclistas da W52-FC Porto, prevê-se uma corrida aberta no que respeita à equipa que vai dominar o pelotão e ao vencedor da classificação geral. A Glassdrive-Q8-Anicolor, apesar de negar o estatuto de favorita, parece ser a equipa com mais argumentos em assumir-se como mandona do pelotão que durante onze dias vai percorrer alguns pontos do País. É nesta equipa que corre o uruguaio Mauricio Moreira, o segundo classificado da edição do ano passado - ganha por Amaro Antunes -, e apontado como grande favorito a vencer a prova. Ainda na mesma equipa, Frederico Figueiredo aparece como outro candidato. A Efapel, orientada por José Azevedo, também terá uma palavra a dizer e apresenta-se na corrida com a liderança partilhada por três ciclistas portugueses: Joaquim Silva, Tiago Antunes e Henrique Casimiro.

A prova começa esta quinta-feira às 14h30 com um prólogo de 5,4 km, com início e fim na Praça do Comércio. Seguem-se depois 1559,7 quilómetros distribuídos por dez etapas, num percurso considerado mais suave e com menos etapas de montanha que em edições anteriores (ver texto ao lado). A última tirada é um contrarrelógio de 18,6 km, entre Porto e Vila Nova de Gaia.