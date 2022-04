Foi a 15 de agosto do ano passado que o contrarrelógio em Viseu consagrou o algarvio da W52-FC Porto como vencedor da Volta a Portugal. Amaro Antunes tinha repetido o triunfo do ano anterior, títulos que agora estão sob suspeita. Já nessa altura a Polícia Judiciária do Porto investigava os atletas daquela equipa, por suspeita de dopagem dos atletas e adulteração da verdade desportiva.









Ver comentários