O ciclista minhoto João Matias (Tavfer-Mortágua) venceu este sábado ao sprint a 2ª etapa da Volta a Portugal que começou em Badajoz e terminou na Av. Nuno Álvares, em Castelo Branco. A tirada de 181,5 km ficou marcada por várias quedas, a última das quais na aproximação à meta.





A fuga do dia foi constituída por quatro ciclistas e esteve sempre sob controlo do pelotão, liderado pela equipa Glassdrive, que não deu mais do que três minutos de ‘liberdade’. Com o aproximar da meta, as equipas dos sprinters começaram a querer marcar o lugar no pelotão, o que criou alguma confusão. No sprint, João Matias, natural de Barcelos, acabou por levar a melhor sobre o norte-americano Scott McGill (Wildlife Pro Cycling, vencedor da etapa de sexta-feira) e Mauricio Moreira (Glassdrive), que voltou a ser terceiro. João Matias dedicou a vitória à mulher e ao filho que nasce em setembro. Rafael Reis manteve a camisola amarela de líder da prova.