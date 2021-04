Volta ao Algarve: Os melhores ciclistas em direto na CMTV

Conheça as etapas e as principais figuras de uma das provas mais importantes do ciclismo no País. Iúri Martins (iurimartins@cmjornal.pt) Por 28 de Abril de 2021 às 19:28

A 47.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta decorre entre 5 e 9 de maio e terá transmissão em direto na CMTV. A corrida arranca em Lagos e termina no alto do Malhão, concelho de Loulé.



A pandemia veio adiar a realização da histórica prova do ciclismo em Portugal, habitualmente marcada para fevereiro. Ainda assim, os melhores atletas do panorama mundial não vão faltar à chamada para uma das mais prestigiantes provas do calendário.



Do total de 25 equipas, sete pertencem à WorldTeam, oito à ProTeam e dez à categoria Continental. Os belgas da Deceuninck-Quick-Step e os britânicos da Ineos Grenadiers, as duas melhores equipas do ranking mundial coletivo, são os 'cabeças' de cartaz desta Volta ao Algarve que contará ainda com a equipa UAE Emirates, onde alinha o português Rui Costa.

Equipas em prova

Principais ciclistas em prova

As datas e as etapas

A Volta ao Algarve é composta por cinco etapas divididas por cinco dias e decorre entre 5 e 9 de maio de 2021.



A prova abre com uma etapa com percurso entre a cidade de Lagos e Portimão, num total de 189,5 quilómetros.



A segunda etapa decorre entre Sagres e Fóia e será uma das mais importantes. O vencedor desta etapa alcança, habitualmente, a vitória final na Volta ao Algarve.



De realçar ainda o contra-relógio na quarta etapa, que decorre em Lagoa, e a quinta e última da Volta ao Algarve que obrigará os ciclistas a ultrapassar seis montanhas para chegar à vitória final. A Volta ao Algarve é composta por cinco etapas divididas por cinco dias e decorre entre 5 e 9 de maio de 2021.A prova abre com uma etapa com percurso entre a cidade de Lagos e Portimão, num total de 189,5 quilómetros.A segunda etapa decorre entre Sagres e Fóia e será uma das mais importantes. O vencedor desta etapa alcança, habitualmente, a vitória final na Volta ao Algarve.De realçar ainda o contra-relógio na quarta etapa, que decorre em Lagoa, e a quinta e última da Volta ao Algarve que obrigará os ciclistas a ultrapassar seis montanhas para chegar à vitória final.