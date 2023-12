Fayaz tinha saído para brincar quando ouviu um estrondo enorme. O menino, então com 6 anos, voltou a correr para casa, numa pequena aldeia do Afeganistão. Tinha sido atingida por uma bomba lançada das montanhas pelos Talibãs. Matou-lhe os pais e dois irmãos. Viu os corpos completamente desfeitos e nesse dia, em que ficou somente com a roupa que trazia no corpo e os dois irmãos mais novos, ainda bebés, a cargo, soube que a sua vida tinha mudado para sempre.









