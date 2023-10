Elon Musk, o bilionário que quer pôr ‘chips’ no cérebro humano

Em abril de 2021, a Neuralink, uma das muitas empresas de Elon Musk – o homem mais rico do mundo – apresentou Pager, um macaco de nove anos, a jogar pingue-pongue num videojogo controlado apenas com os olhos graças a dois ‘chips’ implantados seis meses antes. E se, no início do ano passado, a Food and Drug Administration (FDA, a agência reguladora norte-americana) rejeitou o pedido da Neuralink para realizar ensaios clínicos em seres humanos – o verdadeiro objetivo de Musk é ligar o cérebro humano aos computadores –, em maio a empresa recebeu luz verde para avançar com esses ensaios.









