Nem chegou a passar um ano sobre o lançamento do Ferrari 296 GTB e já está na estrada a versão descapotável do super-híbrido ‘plug-in’. Os 830 cv de potência e 740 Nm de binário máximo são assegurados pelo bloco V6 turbo de 3 litros combinado com um motor elétrico. Com mais de 330 km/hora de velocidade máxima, demora 2,9 segundos a chegar aos 100 km/hora.









