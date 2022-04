O Tecnica é a mais recente evolução do Lamborghini Huracán, antes de a marca italiana abraçar, em definitivo, o mundo da eletrificação. Criado a partir do Huracán EVO de tração traseira, é alimentado pelo mesmo bloco V10, mas agora com os mesmos 640 CV de potência do Huracán STO. O resultado são 3,2 segundos dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta a bater nos 325 km/hora.









