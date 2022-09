Quando há um mês as Forças Armadas de Defesa de Moçambique assaltaram a principal base dos terroristas em Cabo Delgado, no norte do país, o ataque foi liderado por duas unidades de reação rápida de Comandos. Essas forças de elite foram formadas, nos meses anteriores, pela Missão de Treino da União Europeia (EUTM) - maioritariamente composta e liderada por portugueses.









