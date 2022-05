Mário Soares aproveitou o encerramento do jornal ‘República’ para desencadear uma campanha internacional sobre a tentativa de se instaurar uma ditadura comunista em Portugal. O conflito ganhou enorme relevância nos países ocidentais e, como explicaria o líder do PS, "foi a primeira ‘campainha de alarme’ tocada no exterior, anunciando que a democracia portuguesa estava em perigo".









