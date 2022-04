Nasceu no mês de março o primeiro observatório fluvial ibérico – constituído por mais de 50 especialistas em ecologia –, com o objetivo de fornecer novos dados e ferramentas que ajudem a preservar a saúde dos rios, mitigar os efeitos das alterações climáticas e estabelecer as bases para uma nova forma de avaliar a saúde dos rios da Península Ibérica.









Ver comentários