Não haverá grandes conflitos entre a oposição e o Governo, "nem no outono, nem no próximo ano", sustenta o politólogo Adelino Maltez. No entanto, devem acentuar-se "as tensões em relação à redistribuição da riqueza e aos serviços públicos", como é "óbvio" para o economista José Reis. E, com a quebra dos rendimentos e o aumento dos juros, estamos "quase perante uma recessão programada", alerta o analista Viriato Soromenho-Marques.









