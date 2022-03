Cinco anos após a revelação do protótipo, a Volkswagen lança finalmente a sucessora da mítica ‘pão de forma’… mas agora 100% eletrificada.Com um visual divertido, a pintar a carroçaria estão sete cores alegres, a que se somam mais quatro combinações bicolores. A ID.Buzz destaca-se ainda pela modularidade do espaço para transportar cinco pessoas com conforto.