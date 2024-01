Câmara de Oeiras vai disponibilizar casas para médicos e professores com rendas de 150 euros

A Câmara de Oeiras vai disponibilizar durante este ano casas para professores e médicos que trabalhem no concelho, com rendas mensais de 150 euros, anunciou esta sexta-feira o presidente do município, Isaltino Morais.

"Já no mês de fevereiro iremos entregar 17 casas a professores e, provavelmente até junho entregaremos mais 30, isto é, durante o ano de 2024. Isto quer dizer que durante este ano iremos entregar 47 casas a professores", afirmou Isaltino Morais.

O autarca independente falava esta tarde durante a cerimónia de transferência de competências da área da Saúde para o município de Oeiras, no distrito de Lisboa, numa cerimónia em que participou o ministro Manuel Pizarro.

Outra classe profissional a quem também será disponibilizada habitação com um preço de renda mensal de 150 euros serão os médicos que estejam a trabalhar no concelho de Oeiras.

Ainda relativamente à habitação, o autarca referiu que Oeiras tem alocados para essa área 370 milhões de euros no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"Se 20 municípios deste país construíssem a habitação que Oeiras está a construir, o problema da habitação em Portugal resolvia-se em 10 anos", afirmou.

O presidente da Câmara de Oeiras lembrou que o município está neste momento a construir habitações tanto para as famílias em situação precária como para a classe média.

"Iremos conseguir atingir famílias com rendimento 'per capita' muito próximo dos dois mil euros mensais, o que significa que iremos colocar à disposição das famílias deste concelho casas com quatro assoalhadas, na ordem dos 800 euros por mês, num município onde estas casas já atingem os 2.500 e os 3.000 euros", sublinhou.