A meia pensão será paga aos reformados bancários este mês, divulgou na terça-feira o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB).“Congratulamo-nos pela justiça que foi feita aos bancários reformados”, afirmou o presidente do sindicato, Paulo Marcos.

Em causa está o pagamento do complemento extraordinário da pensão, equivalente a 50% da pensão de reforma, a mais de 50 mil reformados bancários dos fundos de pensões privados da banca.



Recorde-se que em outubro do ano passado, o Governo pagou um complemento excecional no valor de meia pensão aos pensionistas da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações.