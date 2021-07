69% dos reformados com pensões inferiores ao salário mínimo

Mais de 1,4 milhões de reformados - cerca de 69% do total - recebiam o ano passado menos de 635 euros por mês, ou seja, um valor inferior ao salário mínimo nacional. Dos mais de dois milhões de pensionistas contabilizados pela Segurança Social em 2020, cerca de 469 mil tinham mais de 80 anos.Quase sete em cada dez reformados da Segurança Social recebiam de pensão um valor inferior a 635 euros por mês, o mínimo pago a um trabalhador por conta de outrem. Trata-se, no entanto, de uma melhoria face a 2019, quando apenas 29% recebiam mais do que o salário mínimo.Segundo as estatísticas publicadas pelo Pordata, o número total de pensionistas de velhice ascendiam o ano passado a 2 070 387, mais 20 691 do que em 2019, o que traduz um aumento de 1%.