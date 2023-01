Foram esta quarta-feira publicadas em ‘Diário da República’ as novas tabelas corrigidas de IRS que irão vigorar até 30 de junho, e que vão ter um impacto direto nos trabalhadores que ganham até 964 euros brutos/mês. Estamos a falar de um universo superior a dois milhões de portugueses.



Feitas expressamente para corrigir um problema que afeta a Função Pública (evitando que a categoria de assistentes operacionais fosse ganhar mais do que os assistentes técnicos em consequência dos novos aumentos), as novas tabelas aplicam-se a todos os trabalhadores.









