O presidente da Endesa, Nuno Ribeiro da Silva, diz que a eletricidade vai sofrer um aumento de cerca de 40% e que tal irá refletir-se já nas faturas de julho, a enviar este mês às famílias e empresas. As declarações do líder da elétrica espanhola, em entrevista ao ‘Negócios’ e à ‘Antena 1’, foram este domingo contraditadas pelo Governo, com João Galamba, secretário de Estado da Energia, a dizer que tal aumento é “uma impossibilidade”.









