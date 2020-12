Um estudo das Nações Unidas divulgado ontem em Helsínquia revela que continuam a aumentar as desigualdades na distribuição da riqueza mundial. De acordo com as conclusões do relatório realizado pelo Instituto Mundial para a Investigação do Desenvolvimento Económico da Universidade das Nações Unidas, dois por cento das pessoas mais ricas do planeta possuem mais de metade da riqueza disponível.