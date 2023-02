Entre as 150 alterações ao Código do Trabalho que o Parlamento aprovou esta sexta-feira está o direito ao teletrabalho a pais com filhos com deficiência, doença crónica ou com doença oncológica, independentemente da idade. Já as despesas com o teletrabalho passam a ser fixadas no contrato de trabalho e a compensação pelo acréscimo das despesas com este modelo passam a ser “consideradas, para efeitos fiscais, custo para o empregador”.Foi ainda aprovado que a licença exclusiva do pai após o nascimento de um filho passa de 20 dias úteis para 28 dias corridos. O Parlamento aprovou também uma proposta do PS que permite que as baixas de até três dias sejam pedidas e aprovadas pelo serviço digital do SNS, mediante uma autodeclaração de doença, com limite de duas por ano. Por outro lado, a lei estende dos atuais cinco para 20 dias úteis as faltas justificadas “por falecimento de cônjuge não separado”. As empresas com contratação coletiva passam a ser privilegiadas no acesso a apoios ou financiamentos públicos, incluindo fundos europeus, contratação pública e incentivos fiscais.