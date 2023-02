As famílias com contratos de arrendamento celebrados até dezembro de 2022 vão ter um apoio à renda até ao limite de 200 euros mensais, podendo este ser atribuído por cinco anos, sendo que o valor vai reduzindo de forma progressiva.



São elegíveis para este apoio, a criar no âmbito do programa Mais Habitação, atualmente em fase de consulta pública, os agregados familiares que pagam uma renda de valor superior a 35% dos seus orçamentos mensais, que tenham rendimentos até ao sexto escalão de rendimento e contratos de arrendamento celebrados até 31 de dezembro de 2022 e comunicados à Autoridade Tributária e Aduaneira.









