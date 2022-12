Alexandra Reis demite-se após pedido do ministro das Finanças

Ministro das Finanças, Fernando Medina pediu à secretaria de estado do Tesouro, Alexandra Reis que apresentasse o pedido de demissão, esta terça-feira, em comunicado.A ex-secretaria de estado do Tesouro aceitou "prontamente" o pedido do ministro."Tomei esta decisão no sentido de preservar a autoridade política do Ministério das Finanças num momento particularmente sensível na vida de milhões de portugueses", refere o ministro.Pode ler-se que: "no momento em que enfrentamos importantes exigências e desafios, considero essencial que o Ministério das Finanças permaneça um referencial de estabilidade, de autoridade e de confiança dos cidadãos".O Ministro das Finanças termina com um agradecimento a Alexandra Reis pelo seu trabalho, mas "sobretudo reconhecer a integridade e correção com que neste período pessoalmente difícil assegurou a defesa do interesse público".Alexandra Reis esteve envolvida nos últimos dias numa polémica relacionada com a TAP, após oter noticiado este sábado que esta recebeu uma indemnização no valor de 500 mil euros por sair antecipadamente do cargo de administradora executiva da companhia aérea portuguesa, quando ainda tinha de cumprir funções durante dois anos. Meses depois, foi nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV).