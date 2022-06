Alívio no ISP baixa gasolina em 0,5 cêntimos e gasóleo em 0,3 cêntimos

Assim, segundo a nota do Ministério das Finanças esta sexta-feira, a redução da carga fiscal sobre os combustíveis por via do mecanismo semanal de revisão de ISP e redução das taxas unitárias deste imposto para o equivalente a uma taxa de IVA de 13% totalizará 21,8 cêntimos por litro de gasóleo e 25,1 cêntimos por litro de gasolina.

Caso aconteça este ajuste, será o maior aumento desde semana de 18 de abril, altura em que o gasóleo aumentou 17 cêntimos por litro.

O taxa do ISP nos combustíveis vai ter um alívio na próxima semana, representando uma redução adicional de 0,5 cêntimos no caso da gasolina e de 0,3 cêntimos no caso do gasóleo. Nesta estimativa do Governo, é apontado um aumento de 12,3 cêntimos por litro na gasolina e no gasóleo.Embora haja este alívio, o Ministério refere que "as taxas unitárias do ISP agora fixadas vigoram por duas semanas, voltando a ser feito o reajustamento no dia 17 de junho".