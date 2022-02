Álvaro Sobrinho, ex-presidente do Banco Espírito Santo Angola (BESA), e Álvaro Bataglia, fundados da Escom, são dois dos mais de 100 portugueses que têm conta no banco Credit Suisse e que foram apanhados numa investigação que relaciona aquela instituição financeira com a lavagem de capitais.A notícia foi revelada pelo jornal ‘Süddeutsche Zeitung’ com o consórcio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) do que faz parte o jornal ‘Expresso’.