As autarquias da região de Lisboa podem voltar a chumbar a localização do novo aeroporto de Lisboa. Depois de Seixal e Moita terem dado parecer negativo, em março deste ano, à construção no Montijo, o Governo entregou uma proposta no Parlamento para retirar o poder de veto às câmaras. Mas o diploma nunca foi votado e agora caduca com a dissolução parlamentar.