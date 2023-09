A Autoeuropa vai retomar a produção no dia 2 de outubro, um mês antes da data prevista."A direção da fábrica informa que no próximo dia 2 de outubro será retomada a produção. Nesta fase, o número de turnos será menor que o esquema habitual", pode ler-se na mensagem enviada aos trabalhadores.O CM sabe que a fábrica vai arrancar com quatro turnos, ainda que parciais.Em atualização