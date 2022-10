BCE volta a subir taxas de juro na Zona Euro em 75 pontos base

As taxas de juro na Zona Euro vão voltar a subir. O Banco Central Europeu (BCE) decidiu esta quinta-feira um novo aumento de 75 pontos base nas taxas de referência - o segundo consecutivo desta dimensão e o terceiro desde julho - para travar a escalada da inflação.

Com efeitos a partir de 2 de novembro, a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento avança para 2%, enquanto a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez aumenta para 2,25% e a dos depósitos para 1,5%.





o índice dos gestores de compras (PMI) da indústria transformadora e dos serviços recuaram ambos em agosto.

"Com este terceiro grande aumento consecutivo das taxas diretoras, o Conselho do BCE avançou consideravelmente com a eliminação da acomodação da política monetária", justificou a autoridade monetária liderada por Christine Lagarde, no comunicado que se seguiu ao encontro.A decisão já era esperada pelo mercado dado que, desde a última reunião do conselho do BCE, a inflação continuou a subir, tendo atingido 9,9% em setembro face ao período homólogo. Já