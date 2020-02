BCP aumenta lucros para 302 milhões no melhor resultado em 12 anos

Os lucros do BCP aumentaram para 302 milhões de euros em 2019. Uma evolução que representa uma subida ligeira de 0,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior, mas suficiente para representar o melhor resultado do banco desde 2007.Em 2018, os lucros do banco liderado por Miguel Maya foram de 301,1 milhões de euros, naquele que foi o segundo ano consecutivo de aumento dos lucros do BCP e o quarto exercício seguido em que a instituição fechou com resultados líquidos positivos.Os analistas do CaixaBank/BPI apontavam para que o BCP registasse lucros de 283 milhões de euros em 2019, o que representaria uma queda de 6% face ao exercício anterior. Para 2020, perspetivam lucros de 377 milhões de euros.Em atualização