Bruxelas aprova exceção para Portugal e Espanha baixarem preços da energia

Bruxelas aprovou esta sexta-feira um acordo de exceção para Portugal e Espanha poderem baixar os preços da energia.



A revelação foi feita pela presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyn. Tal decisão foi tomada uma vez que ambos os países têm uma parcela elevada de energias renováveis e poucas ligações com outras partes da rede energética da União Europeia.

"Concordámos na possibilidade de a Península Ibérica ter um tratamento especial, de modo que possa lidar com a situação muito específica em que está e gerir os preços da eletricidade nos modos que tivemos a discutir no Conselho", disse Von der Leyen, numa conferência de imprensa no final dos dois dias de trabalhos do Conselho Europeu.

"A Península Ibérica tem uma situação muito específica", reiterou, sublinhando que "o 'mix' energético inclui uma grande carga de renováveis, o que é muito bom", tendo como ponto negativo as "muito poucas interligações" ao resto da Europa.

Os líderes dos 27 analisaram "várias abordagens" para lidar com a crise energética, disse a presidente da Comissão Europeia, remetendo para maio o anúncio de opções específicas, nomeadamente para separar o preço do gás do da eletricidade.

Os 27 chefes de Estado e de Governo da UE pediram esta sexta-feira à Comissão que apresente propostas que resolvam efetivamente o problema dos preços excessivos da eletricidade, preservando, simultaneamente, a integridade do Mercado Único e a segurança da oferta e evitando custos orçamentais desproporcionados, segundo o texto das conclusões do Conselho Europeu.