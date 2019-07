Bruxelas mantém estimativa do PIB mais pessimista do que a do Governo

A Comissão Europeia manteve esta quarta-feira a sua previsão para o crescimento da economia portuguesa este ano e no próximo, antecipando uma expansão de 1,7% do PIB, abaixo da estimativa de 1,9% do Governo para os dois anos.Nas previsões de verão, divulgadas hoje, a Comissão Europeia manteve as suas estimativas de crescimento para o Produto Interno Bruto (PIB) português de 1,7% este ano e em 2020, iguais às previsões de primavera, reveladas em maio.Bruxelas está assim mais pessimista para o crescimento da economia portuguesa em 2019 e 2020 do que o Governo português, que inscreveu no Programa de Estabilidade a previsão de crescimento de 1,9% do PIB este ano e no próximo. A estimativa da Comissão para este ano está em linha com a projeção do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco de Portugal (BdP).