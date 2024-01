Christine Lagarde alerta que tensões no Médio Oriente são risco para a inflação na zona euro

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, alertou esta quinta-feira que as atuais tensões no Médio Oriente constituem um "risco" para a inflação na zona euro.

"Os riscos inflacionistas incluem a intensificação das tensões geopolíticas, particularmente no Médio Oriente, o que poderá fazer subir os preços da energia e os custos de frete no curto prazo e prejudicar o comércio global", afirmou Christine Lagarde, durante a conferência de imprensa após a reunião do Conselho do BCE.

A responsável do BCE explicou que a instituição continua atenta a possíveis repercussões nos preços da energia e no custo do transporte marítimo, numa altura em que os ataques dos houthis a navios no Mar Vermelho representam uma nova ameaça para o comércio mundial.