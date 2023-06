Christine Lagarde avança ser muito provável aumento das taxas de juro em julho

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse esta quinta-feira ser muito provável uma nova subida das taxas de juro na próxima reunião da instituição de julho.

Christine Lagarde falava na conferência de imprensa após a reunião desta quinta-feira do Conselho de Governadores, em Frankfurt, na qual o BCE decidiu um novo aumento das taxas de juro em 25 pontos base e reviu em ligeira baixa as perspetivas de crescimento para este ano e o próximo e em alta as da inflação.

"É muito provável continuar a aumentar as taxas em julho", afirmou.



A presidente do BCE afirmou que tal cenário poderá concretizar-se "a menos que haja uma mudança significativa no cenário base", recusando a ideia de que o banco central irá fazer uma pausa na subida dos juros.





Defendendo, mais do que uma vez, que ainda há "caminho a percorrer" para garantir o objetivo de inflação de 2%, a responsável pelos destinos da moeda única considerou que a revisão da previsão de inflação para 2025 é pequena, mas uma taxa de 2,2% "não é satisfatória"."Estamos dispostos a ajustar todos os instrumentos que fazem parte do nosso mandato para garantir o regresso ao objetivo e preservar o bom funcionamento do sistema de política monetária", garantiu. O Banco BCE voltou hoje a subir as taxas de juro diretoras em 25 pontos base, com a principal taxa a aumentar para 3,5%.Em comunicado divulgado após a reunião do Conselho de Governadores, o BCE indica que a taxa de juro das principais operações de refinanciamento subiu para 4%, a taxa de facilidade de depósito passou para 3,50% e a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez subiu para 4,25%, com efeitos a partir de 21 de junho.