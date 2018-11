A gasolina desce pela oitava semana consecutiva, algo que já não acontecia desde 2014.

16:48

A queda abrupta dos preços do petróleo tem arrastado os derivados (gasóleo e gasolina) nos mercados internacionais, o que se reflecte nos postos de abastecimento nacionais. E a queda só não é ainda mais expressiva porque o euro enfraqueceu contra o dólar, o que atenua a descida.

Os combustíveis deverão assim descer para os portugueses entre 2,0 e 2,5 cêntimos por litro, segundo os cálculos do Negócios. Fonte do sector admite que as reduções possam ascender a 3 cêntimos por litro.