A GoldEnergy lidera o ranking das ofertas mais competitivas no gás natural do mercado liberalizado, para os consumos mais baixos, permitindo uma poupança mensal de 9,64 euros por mês. Por outro lado, as famílias poupam anualmente, face às tarifas reguladas, entre 29 euros e 26 euros, respetivamente, no consumo de um casal sem filhos e outro com dois filhos.









A informação divulgada esta segunda-feira pela Entidade Reguladora do Setor Energético relativa ao 4º trimestre mostra, em termos relativos, que “as poupanças anuais no mercado liberalizado podem representar entre 0% e 20% face à oferta no mercado regulado”.

No caso dos consumidores que contratam gás e eletricidade, o preço mais competitivo é da EDP Comercial, no âmbito da campanha ‘desconto de amigo’, atingindo 45 euros mensais. Trata-se de um desconto equivalente a 10%, representando ainda uma poupança mensal de 4,93 euros em relação à tarifa regulada.





As tarifas no mercado liberalizado refletem descontos em função não só da energia, mas também, por exemplo, da forma de pagamento e de serviços complementares.