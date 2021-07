A Caixa Geral de Depósitos, em parceria com a Confederação Empresarial de Portugal e o grupo Cofina, apresenta os novos programas dos Fundos Europeus na conferência "Os novos Programas Europeus e a Transformação da Economia Portuguesa".O evento conta com a presença do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital Pedro Siza Vieira.Em destaque estará ainda o PRR - Plano de Resolução e Resiliência - com a ajuda de vários especialistas de renome.