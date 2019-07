O nome Mário Centeno está em cima da mesa para ser o próximo diretor-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), cargo deixado vago por Christine Lagarde que vai para presidente do Banco Central Europeu (BCE). Em entrevista à Rádio Observador, o primeiro-ministro confirmou essa hipótese, mas garantiu que essa não é uma prioridade."Centeno no FMI é hipótese mas não é objetivo", disse António Costa quando questionado sobre a especulação dos últimos dois dias.(Notícia em atualização)