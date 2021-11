O grosso da dívida histórica da CP, que ronda os 2,1 mil milhões de euros, ia ser saneado, mas o chumbo do Orçamento do Estado (OE) para 2022 deitou tudo por terra, avançou ontem o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, citado pelo ‘Público’.Em causa estava um perdão de 1,8 mil milhões de euros à transportadora ferroviária, quantia inscrita no OE, que representava, na prática, uma limpeza da dívida ao tesouro, que vale atualmente 1755 milhões de euros.