Juros da casa em mínimos históricos

Os bancos emprestaram em janeiro deste ano 634 milhões de euros para aquisição de casa.

Por João Maltez | 01:30

A taxa de juro média dos empréstimos bancários para compra de habitação foi em janeiro de 1,47%, valor que corresponde a um novo mínimo, de acordo com dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal. No mesmo período, o montante global do crédito concedido para aquisição de casa chegou aos 634 milhões de euros, o menor desde abril de 2017.



De acordo com o supervisor do setor bancário, a taxa de juro média dos empréstimos à habitação concedidos em dezembro de 2017 era de 1,57%, pelo que foi registada a descida de uma décima no espaço de um mês. Esta realidade resulta em parte dos valores negativos que têm mantido as Euribor – média das taxas nos empréstimos interbancários –, mas também da redução da margem de lucro dos bancos (spread) na concessão deste tipo de empréstimos.



A título de exemplo, a taxa Euribor a seis meses, a mais usada em Portugal nos créditos à habitação, está em terreno negativo desde 6 de novembro de 2015. Na terça-feira, o seu valor fixou-se em -0,271%, pela terceira sessão consecutiva. O mínimo de sempre (-0,279%) data de 31 de janeiro deste ano.



Se no crédito à habitação a taxa de juro média baixou, nos empréstimos destinados ao consumo e outros fins, a situação foi mista, fixando-se em janeiro, respetivamente, em 7,48% e 3,88% – um mês antes estavam em 6,88% e 3,26% –, segundo dados do Banco de Portugal.



As novas operações bancárias para concessão de crédito à compara de casa, consumo e outros fins totalizaram, pela mesma ordem, 634 milhões de euros, 342 milhões de euros e 135 milhões de euros.



Globalmente, os bancos emprestaram às famílias um montante de 1111 milhões de euros no mês de janeiro. Este valor corresponde a uma quebra de quase 21% face ao mês anterior. Desde abril de 2017, quando foram concedidos 955 milhões de euros, que os bancos não emprestavam tão pouco dinheiro.



Preço das casas subiu 12,8% em dezembro de 2017

O preço de venda das casas em Portugal continental aumentou 12,8% no último mês de 2017, comparativamente a novembro, segundo o Índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliário. A mesma fonte adianta que o valor foi influenciado pelo comportamento dos meses de junho e dezembro de 2017, nos quais a subida mensal de preços atingiu 2,4% e 1,6%, respetivamente, os maiores aumentos do último ano.